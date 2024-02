Gibt es bald einen Vize? Georg Jansen ist Kleves neuer Behindertenbeauftragter

Die Grünen-Fraktion hat nun einen Antrag gestellt, Jansen einen Stellvertreter an die Seite zu stellen. Der Behindertenbeauftragte müsse im Vorfeld von Förderanträgen umfassend Stellung beziehen, zudem fungiere er als Ansprechpartner für alle Menschen mit Behinderung in Kleve, so die Grünen. „Da eine Person nicht immer erreichbar sein kann und keine eigene Lebensweltexpertise für jede Art von Behinderung mitbringen kann, soll eine Vertretung eingerichtet werden“, sagt Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes.