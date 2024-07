„Erstmals im Leben Blasen“ So erlebte Georg Hoymann aus Kleve die Vierdaagse in Nimwegen

Die größte Wanderveranstaltung der Welt hat auch bei der 106. Auflage nicht an Attraktivität verloren: Bei der Vierdaagse in Nimwegen gingen zuletzt 45.445 Wanderer aus über 70 Nationen an den Start, um täglich 30, 40 oder 50 Kilometer zu wandern. Nach der vierten und letzten Etappe am Freitag waren es immerhin noch 41.552. Einer davon war Georg Hoymann. Der 43-Jährige, Betriebsleiter Gebäudemanagement bei der Stadt Kleve und aktueller Schützenkönig des Kellener Schützenvereins, war zum fünften Mal dabei.