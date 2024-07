200 Kilometer zu Fuß Was einen Klever bei der Vierdaagse in Nimwegen erwartet

Am Dienstag ist es soweit: In Nimwegen beginnt die größte Wanderveranstaltung der Welt, die 106. Auflage der Vierdaagse. 30, 40 oder 50 Kilometer müssen die Teilnehmer zurücklegen, traditionell sind viele Soldaten mit dabei. In diesem Jahr laufen 47.000 Wanderer aus über 70 Nationen – knapp 15 Prozent aller Teilnehmer sind Ausländer – durch die 37 Dörfer rund um die älteste Stadt des Königreichs. Die Vierdaagse ist seit jeher weitaus mehr als ein Lauf-Event, sie ähnelt eher einem Volksfest. Und dass die Niederländer feiern können, haben sie zuletzt bei der Europameisterschaft unter Beweis gestellt.