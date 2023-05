Im Quartier Unterstadt Kleve Gemüse anbauen leicht gemacht

In nur wenigen Fahrrad-Minuten ist das Areal von der Unterstadt aus kommend erreichbar. Die Buslinie 50 hält in unmittelbarer Nähe zum Gelände, so die Organisatoren von SOS-Kinderdorf. „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an unserem GemeinschaftsGartenprojekt zu beteiligen. Wir möchten im Sinne der so genannten ‚Permakultur‘ die Flächen dauerhaft und im Einklang mit der Natur bewirtschaften. Bereits in wenigen Wochen sollen die ersten Tomatenpflanzen gesetzt werden“, erklärt Quartiersmanager Michael Gesikiewicz.