Erste Sitzung im Bullenstall So feierten Viethen’s Bullen den Karnevalsauftakt

Nach der Pause öffnete der Vorhang dem Publikum einen Einblick in eine typische Klever Kneipe mit Wirtin Melanie „Melli“ Holtkamp. Eine Pointe jagte die Nächste, wobei sich die Kneipengänger Felix Übel, Sabrina Blenkers, Holger Kohn und Rüdiger van Acken gegenseitig gehörig aufs Korn nahmen. Als Zwischenspiel nahmen dann die Marktfrauen Silke Jerkovitsch und Daniela Steggers mit ihrer Stand-Up-Comedy das Narrenvolk auf den Arm. Schwungvoll sang sich dann Jürgen Christ, als Karnevalpraktikant aus München in den Bullenstall angereist, in die Herzen des Narrenvolkes. Die Teenies Lia Moczygemba und Ronja Elbers sorgten mit ihrem Tanzmedley für einen weiteren tänzerischen Höhepunkt der Bullensitzung. Sabrina „Sabbel“ Blenckers nahm in ihrer Bütt das Verhalten der Männer in den Dating Apps ins Visier. Felix und Stefan Übel zeigten ihr Bewegungstalent und das Publikum staunte über so viel Rhythmusgefühl auf diesen schnellen Beats. Wenn es um den Klever Lokalkolorit geht, dann sind die Quasselstrippen Martina Kohn und Nicole Thielen unentbehrlich auf der Bullenbühne. Sie trafen sich zum Boostern im Wartezimmer ihres Hausarztes und amüsierten das Narrenvolk mit ihren gegenseitigen spitzfindigen Sticheleien.