Dunkler BMW flieht vom Tatort Geldautomat in der Klever Fußgängerzone gesprengt

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr ist es zu einer Geldautomatensprengung in einer Filiale der Commerzbank an der Großen Straße gekommen. Zeugen hörten zur Tatzeit Explosionsgeräusche. Durch die Explosion wurde der Geldautomat im Vorraum der Filiale beschädigt, ansonsten blieb das Geschäftshaus ohne gravierende Schäden.