Tat in Kleve Unbekannte sprengen Geldautomaten an Einkaufszentrum

Kleve · In Kleve ist in der Nacht zu Dienstag der Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Ob die Täter Beute machten ist unklar. Der Schaden ist enorm.

13.06.2023, 07:34 Uhr

11 Bilder Täter sprengen Geldautomaten in Kleve 11 Bilder Foto: Guido Schulmann

Ein Anwohner hatte in der Nacht zu Dienstag einen lauten Knall gehört, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Der Automat der Filiale, die an ein Einkaufszentrum mit Parkplatz angrenzt, sei noch intakt, das Gebäude aber beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war noch unklar. Auch zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

(top/dpa)