Stück von US-Autor in Kleve Neues Theater mit „Tief im dunklen Wald“

Ein Raum, zwei Personen. Der Raum liegt in einer Hütte tief in einem dunklen Wald und soll aufgeräumt werden. Dazu hat Betty, gutbürgerliches Bildungsbürgertum und Dozentin an einer Hochschule, ihren Bruder Bobby, ein Gelegenheitsjobber, der irgendwie an den Zeitläuften seines Lebens gescheitert zu sein scheint, um Hilfe gebeten. Bald umkreisen sich die beiden, die Spannung steigt. Warum eigentlich will Betty, dass diese Hütte tief im Wald so plötzlich aufgeräumt wird, was ist passiert? Denn weil Betty das mit sexistischen und rassistischen Ansichten durchsetzte Weltbild ihres Bruders kennt, scheint sie den Kontakt zu Bobby normalerweise zu meiden. Neil LaBute, der US-amerikanischer Regisseur, Autor und Dramatiker, legt in seinem Zwei-Personen-Stück „Tief in einem dunklen Wald“ immer wieder falsche Fährten, entblößt nach und nach die Scheinwelten seiner Akteure, ohne dabei den Stab über einen der beiden zu brechen.