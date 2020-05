Joachim Reffeling, Bäckerei Reffeling Goch:

Wir verzeichnen trotz der Lockerungen besonders in unseren Innenstadt-Geschäften deutliche Umsatzrückgänge. Die Innenstädte sind nun mal wie leergefegt. Viele haben aufgrund der Vorschriften einfach keine Lust, sich irgendwo gemütlich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Leider verstehen auch bei uns einige Kunden nicht den Sinn dahinter, sich in Namenslisten eintragen zu müssen, wenn sie im Café Platz nehmen wollen. Vor allem unsere niederländische Kundschaft zeigt sich in dieser Angelegenheit extrem kritisch.“