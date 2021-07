Kleve : Garten-Wasseruhren eichen lassen

Kleve Die Stadt verlangt ab jetzt die Eichung von Gartenwasserzählern. Das ist in der Regel mit dem Einbau eines neuen Zählers durch den Installateur verbunden.

Jetzt hat sich aus organisatorischen Gründen die Zuständigkeit für die Verwaltung der Gartenwasserzähler geändert: „In diesem Jahr wird von den Umweltbetrieben der Stadt Kleve die Zuständigkeit für die Zähler auf die Stadtwerke Kleve übertragen“, erklärt Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve. Damit müssten sich die betroffenen Bürger künftig nur noch mit einem Ansprechpartner für alle Fragen rund um Frischwasser- und Gartenwasserzähler auseinandersetzen, so der Stadtsprecher. Gleichzeitig habe die Stadt damit an die 2015 eingeführte Eichpflicht für Zähler informiert.

Hier beginnt das Problem: Was ist mit den alten Zählern und wer eicht die? Dazu hatte die Stadt die Eichung des Zählers in Düsseldorf vorgeschlagen. Also den Zähler ausbauen und nach Düsseldorf schicken – das war für die meisten Hausbesitzer dann aber doch eine sehr theoretische Aussage. Eine Aussage, die aber ernst gemeint ist, wie Boltersdorf: Tatsächlich sei die Eichung des alten Gartenwasserzählers beim Eichamt Düsseldorf gegen Entrichtung einer Gebühr von 21 Euro möglich. „Die Eichung kann aber nur ausschließlich dort erfolgen, so dass der Gartenwasserzähler auf eigene Kosten zum Eichamt in Düsseldorf gebracht oder geschickt werden müsste“, sagt er. Das setzt voraus, dass man den Zähler vorher ausbaut.