Bürgermonitor : Ärger auf der Europa-Radbahn

Die Europa-Radbahn zwischen Kleve und Groesbeek wird nicht nur von Radfahrern genutzt. RP-Leser verärgert das. Doch Teile der Strecke im Stadtgebiet sind auch für Fußgänger zugelassen – die sich wiederum über Radler ärgern.

Für RP-Leser Paul Schmidt ist die Lage vor Ort ein Ärgernis. Er ist auf der Strecke regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs und sagt: „Gerade die Fußgänger benehmen sich dort, als sei es ein Weg speziell für sie.“ So machte Schmidt einen Selbstversuch, befuhr die Route am Samstagnachmittag und zählte die Anzahl der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. So seien ihm auf der Hin- und Rückfahrt zwischen Kleve und Kranenburg zwölf Skater, fünf Personen mit Hund, drei Pärchen mit Kinderwagen und zehn Spaziergänger aufgefallen. Schmidt zu Folge wäre es sinnvoll, an der Strecke ein Fußgängerverbotszeichen aufzustellen. Paul Schmidt fiel noch etwas auf: „An den Stoppschildern am Frasselter Weg und am Galgensteg in Kranenburg habe ich kurz verweilt und musste feststellen, dass überhaupt niemand, der in der Zeit vorbeifuhr, dieses Schild beachtete.“