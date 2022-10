Samstag große Testaktion : Fußballclub sucht Knochenmarkspende für Mutter aus Kleve

Claudia Seifert aus Kleve kämpft gegen Blutkrebs Foto: Seifert

Kleve Claudia Seifert hat Blutkrebs. Mit einer Spendenaktion möchte der VfR Warbeyen nun während eines Fußballturniers nach dem passenden Spender für die Klever Mutter suchen.

Von Clara Vesely

Mit dem Kicken Leben retten - das ist das Ziel vom VfR Warbeyen. Denn Claudia Seifert aus Kleve hat Blutkrebs und braucht dringend einen Knochenmarkspender. Bei der Suche will ihr der Klever Fußballverein helfen und veranstaltet daher am Samstag, dem 22. Oktober, einen Spender-Suchtag im Stadion am Bresserberg. Anlass ist das Fußballturnier der Damen Seniors gegen den VfL Bochum. Zusätzlich wird es eine Tombola mit verschiedenen Preisen geben, bei der der Erlös an die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, gespendet wird.

Claudia Seifert erhielt im August die Nachricht, dass sie Blutkrebs habe. Ein Schock für die Mutter von zwei Söhnen, die gerne am Leben teilnimmt und im Sommer am liebsten an den Strand fährt. Stattdessen verbringt sie aufgrund ihrer Erkrankung gegenwärtig viel Zeit im Krankenhaus, schleppt sich von Chemotherapie zu Chemotherapie. Am kommenden Montag muss sie erneut ins Krankenhaus. Doch die krankheitsbedingte körperliche Schwäche ist entgegen ihrer eigentlichen Natur. Denn von ihrer Familie wird die Kleverin als ehrgeizig und leistungsstark beschrieben. „Sie nimmt am liebsten alles selbst in die Hand und setzt sich für alle ein“, erzählt Andreas Seifert, selbst Trainer beim VfR Warbeyen und Ehemann von Claudia Seifert. Sie sei empathisch, setze sich viel für andere ein. „Ich stelle meine Bedürfnisse immer hinten an“, sagt die 40-jährige Buchhalterin über sich selbst. So kümmere sich die krebskranke Kleverin beispielsweise meist um die appetitliche Versorgung bei Turnieren ihres Sohnes, der in der C-Jugend des VfR Warbeyen spiele. Das dem Fußballverein gegenüber gebrachte Engagement möchte der VfR Warbeyen der jungen Mutter nun auch wieder zurückgeben.

Die ideale Möglichkeit sei dafür das Frauenturnier gegen den VfL Bochum am Samstag um 15 Uhr. Potentielle Spender können bereits zwei Stunden früher auf den Platz am Bresserberg kommen. Die Idee der Aktion hatte Christian Nitsch, Vorsitzender des VfR Warbeyen und SPD-Kandidat der Stadt Kleve. Durch Zufall wurde er auf den Fall der krebskranken Claudia Seifert aufmerksam und fragte sich, wie er helfen könne. Eine vergleichbare Aktion brachte ihm den Einfall, einen Spenden-Suchtag bei einem Fußballturnier zu veranstalten. „Die daraus entstandene Dynamik im Verein kann ich nur als fabelhaft beschreiben“, sagt Organisator Christian Nitsch. „So viele Menschen bieten ihre Hilfe an - das ist echt beeindruckend.“ Auch von anderen bekannten Vereinen erhält der VfR Warbeyen Unterstützung. So spendeten beispielswiese FC Schalke 04, Borussia Dortmund und FC St. Pauli hauseigene Trikots - teilweise auch mit Unterschriften ihrer Spieler. Diese können bei der Tombola von Besuchern gewonnen werden. Denn neben der Suchaktion für Claudia Seiferts Knochenmarkspender wollen Christian Nitsch und der Verein auch künftig die DKMS unterstützen. Die durch die Verlosung gesammelten Gewinne kommen daher der gemeinnützigen Organisation zu Gute.

Für den Vorsitzenden des VfR Warbeyen sei Fußball viel mehr als reiner Leistungssport. „Gemeinschaft entsteht“ - das zeige der Fall von Claudia Seifert. Christian Nitsch wie auch Familie Seifert hoffen auf viele Besucher. „Wir dürfen nicht vergessen, dass sich solche Schicksale vor unserer Haustür abspielen“, so der SPD-Politiker. Er blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: „Es gibt so viele Positivbeispiele.“