Fußgängerzone in Kleve Frühlingsausstellung vom SOS-Kinderdorf im Galeria-Schaufenster

Am Samstag, 11. März finden von 11 bis 15 Uhr zudem ein Verkauf und Live-Floristik statt. „Wir möchten gerne stärker mit regionalen Partner kooperieren“, sagt Mathijs Driessen, Filialgeschäftsführer von Galeria in Kleve. „Und mit dem SOS-Kinderdorf Niederrhein sind wir über die jährliche Wunschbaum-Aktion zu Weihnachten schon seit vielen Jahren eng verbunden.“ Vor Kurzem hatte sich Driessen mehrere Standorte des Sozialträgers angeschaut und dabei auch die Verkaufsläden Blumenwerkstatt und HandWerk am Klapheckenhof in Kleve-Kellen kennengelernt.