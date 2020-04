50 Jahre Friseursalon Tihsen : Jubiläum für Friseur-Ehepaar

Vor 50 Jahren, am 2. April 1970, eröffneten Erich und Dorit Tihsen ihr Friseurgeschäft an der Hauptstraße in Kleve-Donsbrüggen. Foto: Dorit Tihsen

Kleve-Donsbrüggen Dorit und Erich Tihsen feiern heute das 50-jährige Bestehen ihres Betriebes.

Heute vor 50 Jahren, am 2. April 1970, eröffneten Erich und Dorit Tihsen ihr Friseurgeschäft an der Hauptstraße in Kleve-Donsbrüggen. Im Alter von 22 beziehungsweise 20 Jahr en starteten sie damals in die berufliche Selbständigkeit. Heute schauen beide auf ein erfülltes Geschäftsleben zurück. „Man kam nicht an sein Ziel, weil man davon träumte oder darüber nachdachte, man erreichte es, weil man seinen Weg gegangen ist“, sagt Dorit Tihsen rückblickend.

Nach zehn Jahren an der Hauptstraße endete 1980 der Pachtvertrag, und das neu gebaute Eigenheim mit integriertem Friseurgeschäft an der Heidestraße in Kleve-Donsbrüggen wurde bezogen. Edith Baumeister aus Nütterden begann im selben Jahr ihre Ausbildung. Mit gutem Erfolg legte sie 1983 ihre Gesellenprüfung ab. „Bis heute, fast 40 Jahre, ist sie im Betrieb eine zuverlässige, beliebte Kraft, die die Inhaber in allen handwerklichen Arbeiten unterstützt“, betont Dorit Tihsen.

Hilfreich zur Seite – direkt von der ersten Stunde an bis September 2007 – stand überdies Ursula Nebendahl, ebenfalls ausgebildete Friseurin und Schwester von Dorit Tihsen. „In 37 Jahren Betriebszugehörigkeit konnte man sich auf sie verlassen, wann immer Not am Mann war. Mit Ehrgeiz, Fleiß und Verlässlichkeit arbeitete sie und bildete junge Menschen aus“, sagt Dorit Tihsen.

Die Inhaberin selbst legte 1983 ihre Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Düsseldorf ab und erreichte mit dem Titel eine unabhängige berufliche Sicherheit. Der Friseurinnung sind Dorit und Erich Tihsen bis heute sehr verbunden. Sie arbeiteten von 1985 bis 2010 im Fachbeirat. In Anerkennung und Würdigung der um die Förderung des Handwerks erworbenen Verdienste erhielt Erich Tihsen im Juli 2004 die bronzene Medaille der Handwerkskammer Düsseldorf. Dorit Tihsen erhielt als besonderes Zeichen der Anerkennung die Ehrennadel in Silber. Seit 1985 bis heute ist Erich Tihsen im Vorstand und von 2005 bis 2020 war er stellvertretender Obermeister der Friseurinnung Kleve-Geldern, von der er 2016 die silberne Medaille verliehen bekam.

Alles wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung, das Vertrauen und die Treue der Kunden über all die Jahre, sagt das Friseurehepaar. „Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir diese Zeit gegangen und sind auch weiterhin für sie da und können nun dieses Jubiläum begehen.“

(RP)