„Hair help the Ocean“ Wie Klever Friseure mit Haaren die Meere säubern

Jeder und jede kennt es: Wäscht man seine Haare einige Tage nicht, werden sie fettig. Denn Haare besitzen die Eigenschaft, Fette zu binden. Genau wie das natürliche Fett auf der Kopfhaut nehmen sie auch Rohöl auf. Ein Kilogramm Haare ist in der Lage, bis zu acht Kilo Öl zu binden. Diese Eigenschaft macht sich das Unternehmen „Hair help the Ocean“ zunutze. Gemeinsam mit Friseurläden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden sammeln sie abgeschnittene Haare und stellen daraus Ölfilter her.