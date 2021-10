Am 22. Oktober Kleve : Fridays for Future veranstaltet Laternenumzug

Ein FFF-Zug durch Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Auch in Kleve geht die Fridays for Future Bewegung wieder auf die Straße. Am 22. Oktober um 18 Uhr möchte man vom Koekkoeksplatz aus mit einem Laternenumzug für mehr Klimagerechtigkeit und Klimaschutz demonstrieren.

Die aktuellen Klimaschutzbemühungen der Länder könnten laut wissenschaftlichen Studien die Ziele weit verfehlen, sagt FFF.

In Kleve möchte die Fridays for Future Bewegung mit einem Laternenumzug auf die drohende Katastrophe aufmerksam machen und trotz der schlechten Aussichten ein „Zeichen“ im Dunkeln setzen. Symbolisch stehen die Kerzen für die Eigenverantwortung und Hoffnung, dass sich jede Person für den Klimaschutz vor Ort einsetzen kann und wird. Mit dabei ist auch das Maskottchen der FFF Bewegung, der Heißbär, welcher um sein Überleben in der Klimakrise kämpft und die sichtbaren Folgen für die Umwelt verkörpern wird.