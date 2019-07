Kleve Kundgebung und Demo : Friydays for Future plant in Kleve Großdemo im September

Friydays for Future plant in Kleve Großdemo im September

Zur Großdemo in Kleve erwartet Fridays for Future 300 Menschen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Fridays for Future Kleve ruft alle Altersgruppen auf, mitzumachen

Auch in Kleve soll es am 20. September eine Fridays-for-Future-Großdemo geben. Die Organisatoren um Daniel Boßmann-van Husen von Fridays for Future Kleve (FFF) und Tim Verfondern von Soundbox rechnen mit 3000 Menschen, die an dem Tag für die Zukunft des Planeten Erde demonstrieren wollen. Der Tag soll um 10.30 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Parkplatz zwischen Studentenwohnheim am Kreisverkehr und Edeka-Brüggemeier beginnen. Auf der Kundgebung werden unter anderem Vertreter von FFF-Kleve, vielleicht Bundes- und Landespolitiker aus dem Kreis Kleve reden.