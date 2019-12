Hilfsprojekt : Freundeskreis bittet um Hilfe für Schüler in Ghana

Kleve Der Freundeskreis humanitäre Hilfe in Indien und Ghana braucht Hilfe beim Betreiben des „Wilhelm Educational Complex“. Nur durch Spenden kann jungen Ghanaern der Schulbesuch ermöglicht werden.

Seit 1990 leistet der Freundeskreis humanitäre Hilfe – erst im im südindischen Shadnagar, seit 1999 auch in Ghana. In dem westafrikanischen Land wurde in Zusammenarbeit mit der Erzieherin Susie Ennin und dem Pastor Franklin Asamoah der „Wilhelm Educational Complex“ aufgebaut.

Der Vereinsvorsitzende Wilhelm Hawerkamp bittet jetzt, zur Weihnachtszeit, die Menschen im Kleverland, das Schulprojekt in Ghana zu unterstützen. „Das Projekt wird überwiegend durch Spenden finanziert, daher sind wir auf Unterstützung und Zuwendung angewiesen“, sagt er. Hier seine Schilderung der Situation in Ghana: Der Aufbau eines Schulsystems geht seit 1957 nur langsam voran. „Die Probleme, die bei der Bildungsarbeit in den neuen staatlichen Schulen auftraten, existieren teilweise bis heute. So gibt es Regierungsschulen, in denen nicht selten 50 und mehr Kinder in einem Klassenraum sitzen“, sagt Hawerkamp.