Studentin auf den Phillipinen : Freunde sammeln für Studentin

Kleve Freunde und Unterstützer aus Deutschland versuchen jetzt, die auf den Phillipinen gestrandete Studentin Julia Jacoby zurück nach Kleve zu holen. Das Hochschul-Team freut sich über die große Unterstützung für die 26-Jährige.

Das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft in Manila sind nicht weit gekommen: Julia Jacoby, Studentin der Hochschule Rhein-Waal aus Kleve, sitzt immer noch auf der Nordinsel der Philippnen fest. Während der im gleichen Ort hängengebliebene Student aus Frankreich mit einem weiteren jungen Franzosen wohl von seiner Botschaft abgeholt und ausgeflogen werden konnte, wartet die 26-jährige Studentin des Studiengangs Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene in dem Bergdorf auf Luzon weiter auf Hilfe.

Die Hilfe soll jetzt aus Deutschland kommen. Aus Kleve und Kamp-Lintfort, den beiden Standorten der Hochschule Rhein-Waal. Denn vor wenigen Tagen erreichte die Freunde Jacobys die Meldung, dass die „Luftbrücke“ des Auswärtigen Amtes beendet sei. Außerdem hat der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, die Ausgangs- und Reiseeinschränkungen verlängert. Von der Botschaft bekam Jacoby dazu nur eine automatische E-Mail. Darin heißt es unter anderem: „Wegen der weiterhin ausgesetzten inländischen Reise-und Transportmöglichkeiten gibt es nach wie vor Inseln und Orte in den Philippinen, die derzeit nur schwer oder gar nicht erreichbar sind und von denen eventuell erst nach Aufhebung der aktuellen Restriktionen eine Abreise möglich sein wird“. Gezeichnet: Anke Reiffenstuel, Botschafterin. Das ist nicht gerade tröstlich für die Studentin.

Lisa Thelen studiert wie Jacoby „Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene“ in Kleve und hat von Beginn der Reise an Kontakt zu der 26-Jährigen – wenn das Internet es zulässt. Sie erfuhr von der kurzzeitigen Verhaftung Jacobys im Nachbarort und spürte den ganzen Frust der festsitzenden Freundin auf der anderen Seite der Erde.

Keine Lösung für Studentin in Sicht

Doch der Versuch, von Kleve aus die „Befreiung“ von Jacoby aus dem Bergdorf zu organisieren, scheiterte. „Wir kamen beim Auswärtigen Amt nicht wirklich weiter, selbst, wenn wir durch die unendlichen langen Warteschleifen durchkamen und jemanden erreichten“, sagt Thelen frustiert. Die Lage besserte sich nicht für Jacoby auf Luzon, die auf zehn Quadratmetern dort festsitzt und nicht raus darf. „Die unveränderbare Lage brachte uns auf die Idee, Spenden zu sammeln. Ganz nach dem Motto: wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet und wir das unter Freunden, Bekannten, an der Hochschule und Sozialen Medien teilen, schaffen wir es vielleicht, unsere Kommilitonin wieder zurück nach Kleve bekommen in dieser weltweiten Krisensituation“, sagt Thelen. Und Spenden sind nötig: Um Jacoby mit einem privaten, vom Militär genehmigten Transport von Luzon die 800 Kilometer zum Flughafen zu fahren, verlangt ein prvates Unternehmen 1000 Euro. Unter anderem mit der Begründung, dass der Fahrer anschließend in Quarantäne müsse. Sonst kostet die Fahrt mit dem Bus nur wenige Euro. Und auch der Transfer mit einem Flugzeug wird erheblich teurer. „Diese Kosten sind im Vergleich zu den Ursprungskosten für eine Studentin spontan untragbar“, sagt Thelen. Sie fand weitere Freunde, die mitmachten. Es wurde ein Online-Spendenkonto eröffnetet. „Die Resonanz war bisher super“, sagt Thelen, überrascht von der Hilfewelle, die sie erreichte. Ob man allerdings mit dem zunächst gesteckten Ziel auskommen wird, ist noch fraglich. „Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr“, sagt sie. Julia Jacoby kann auch nicht das online fortgeführte und eigentlich weltweit zu empfangende Studium fortsetzen: die Internet-Verbindung ist schlecht und sie hat nur ein Smartphone.