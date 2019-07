Eröffnung des Sternbuschbads in Kleve : Eisberg, Volleyball und Wasserbomben

Kleve Ein Showkampf der Beachvolleyballerinnen Katrin Holtwick und Ilka Semmler und der Damen vom SV Bedburg-Hau läutet die Eröffnung des neuen Kombibades im Sternbusch Freitag, 12. Juli, 14 Uhr, ein.

Sie prägten eine Ära im deutschen Damen-Beachvolleyball, spielen seit 2006 zusammen, 2009 wurden sie Nationalspielerinnen, waren 2009 und 2012 Deutsche Meisterrinnen, gewannen den Grand Slam in Den Haag 2014, EM-Silber 2010 und belegten bei der WM 2015 Platz vier. 2016 beendeten Katrin Holtwick und Ilka Semmler am Timmendorfer Strand ihre Karriere. Seitdem werben sie weiter für den attraktiven Sport, für den der Gocher Jörg Ahman 2000 in Sydney die erste olympische Medaille (Bronze) nach Deutschland holte.

Rolf Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kleve, ist jedenfalls mächtig stolz, dass er das Damenteam zur lang ersehnten Eröffnung des neuen Sternbuschbades nach Kleve holen konnte. Denn Holtwick/Semmler werden zur Eröffnung am Freitag, 12 Juli, 14 Uhr, gegen ein Auswahl-Team der Damen vom SV Bedburg-Hau antreten und dann im Laufe des Tages mit Trainingseinheiten das neue Beachvolleyballfeld im Sternbuschbad einweihen. Pünktlich um 14 Uhr sollen die beiden erstmals aufschlagen. Damit eröffnen sie das Bad und einen Reigen von Vorführungen, die den Nachmittag im Bad bis 18 Uhr bestimmen. Deshalb bleiben in Kleve sowohl das Hallenbad als auch das Freibad am Freitag, 12. Juli, bis 14 geschlossen. Dann öffnet am letzten Schultag vor den Sommerferien das Sternbuschbad Kleve erstmals als Kombibad, nachdem ab 13 Uhr mit geladenen Gästen und Reden von Bürgermeisterin Sonja Northing und Aufsichtsratschef Jörg Cosar (CDU) sowie verschiedenen Fragerunden die offizielle Eröffnung über die Bühne gegangen sein wird.