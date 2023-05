Eröffnung am Wochenende Das ändert sich für die Freibadsaison in Kleve

Zurück zur Freibad-Saison: Für viele Besucher gehören Sonne, Freibad und Pommes fest zusammen. Dafür hat man im vergangenen Jahr eine Kooperation mit der Metzgerei Quartier und deren Tochter CurryQ vereinbart. Eine Kooperation, die in diesem Jahr fortgesetzt wird. Für das leibliche Wohl wird im Sommerbetrieb jeweils von Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr, sowie am Wochenende von 12 bis 18 Uhr, gesorgt. Man freue sich, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann, wie Claudia Dercks erklärt. Denn tatsächlich gehen immer noch die Pommes am häufigsten über die Ladentheke im Freibad, wie Daniel Quartier schon letztes Jahr erklärte. Aber auch Kiddi-Boxen mit Spielzeug laufen – Currywurst spielt am Beckenrand eher eine Nebenrolle.