Stadtwerke wollen Energie sparen : Freibad-Saison im Klever Sternbusch wird nicht verlängert

Die Freibad-Saison in Kleve geht zu Ende. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve 100.000 Schwimmer besuchten das Bad zwischen Mai und September. Ab 5. September ist nur noch das Hallenbad mit seinem Außenbecken geöffnet. Eine Verlängerung wird es nicht geben – auch um Energie zu sparen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Freibadsaison in Kleve geht zu Ende: Am Sonntag, 4. September, sind die Außenbereiche des Kombibades zum letzten Mal geöffnet, ab 5. September ist nur noch Hallenbadbetrieb im Sternbuschbad. „Eine Verlängerung der Außen-Saison kommt für uns angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Lage und mit Blick auf eine Gasnotlage nicht infrage“, sagt Claudia Dercks, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve, die auch das Kombi-Bad im Sternbusch betreiben. Die Erfahrung zeige, dass im September der Außenbereich nicht mehr so gefragt sei, wie im August, und dass dann vor allem der Energieaufwand größer werde und damit nicht in die Zeit passe.

Natürliche setzen die Stadtwerke auch die Energiesparverordnung um und senken die Wassertemperatur im Bad um zwei Grad, so Dercks. Da Wasser- und Raumtemperatur gekoppelt sind, wird es auch im Gebäude nicht mehr ganz so warm sein. Das Ganzjahres-Außenbecken ist weiter in Betrieb, es wird auch durchgehend geheizt, um eine gleichmäßige Auslastung der Kraft-Wärme-Anlage im Sternbuschbad zu erreichen. Diese Kraft-Wärme-Anlage heizt Bad und Wasser und erzeugt den nötigen Strom. Mit den Besucherzahlen ist man bei den Stadtwerken zufrieden: 100.000 Gäste kamen von Mai bis September ins Bad. Der August 2022 war so erfolgreich wie der Eröffnungsmonat August 2019. Andere Vergleichszahlen seit dem Umbau gibt’s nicht: Nach der Eröffnung des Kombibades 2019 bremste Corona das Bad aus - es war der letzte Monat ohne Beschränkungen und Verbote durch die Pandemie.

Und was wäre ein Freibad-Besuch ohne Pommes? In dieser Saison kamen die zum ersten Mal von Quartier. Am besten gehen im CurryQ-Ableger immer noch die Pommes, aber auch Kiddi-Boxen mit Spielzeug laufen, wie Daniel Quartier sagt. Currywurst spielt am Beckenrand eher eine Nebenrolle. „Für uns war das ganze Projekt spannend, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt“, sagt Quartier. „Gerade an heißen Tagen hatten wir aber sehr gut zu tun.“

(lukra/mgr)