Hilfe für Frauen im Kreis Kleve : Frauenhaus stellt Bilanz für 2018 vor

Kleve 36 Frauen und 28 Kinder suchten im vergangenen Jahr Schutz im Klever Frauenhaus. Es ist das einzige im Kreis und nimmt vorrangig Auswärtige auf.

Die acht Schlafzimmer des Klever Frauenhauses blieben im vergangenen Jahr selten ungenutzt, waren vielmehr „gut ausgelastet“, wie Marion Kurth, die Geschäftsführerin der Awo im Kreis Kleve, sagt. Ganz passend erscheint ihr die Formulierung nicht, denn natürlich wäre es viel besser, wenn es Frauenhäuser nicht geben müsste. Da häusliche Gewalt aber in allen Städten und Dörfern vorkommt, sind die Rückzugsorte für betroffene Frauen und ihre Kinder nach wie vor notwendig. Acht Frauen und bis zu zwölf Kinder können an der geheimen Klever Adresse gleichzeitig untergebracht werden.

Andrea Hermann ist die Leiterin des Frauenhauses in Trägerschaft der Awo. Sie und die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt, Marion Kurth, stellten am Mittwoch den Jahresbericht 2018 vor. Vorab berichtete Hermann über zwei neue gesetzliche Vorgaben, die die Arbeit der Einrichtung in den kommenden Jahren beeinflussen dürften: die „Istanbul-Konvention“, die Grundsätze der Frauenhaus-Arbeit auf Europaebene in den Blick nimmt, und die NRW-Vereinbarung über die Zukunftssicherung der Schutzorte. Dabei geht es insbesondere um die finanzielle Ausstattung der Frauenhäuser, denn die ist immer und überall knapp.