Schutz vor häuslicher Gewalt Frauenhaus in Kleve nimmt weniger Frauen auf

Im vergangenen Jahr hat das Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis Kleve 20 Frauen und 22 Kinder aufgenommen. Das sind so wenige wie noch nie in der 42-jährigen Geschichte des Klever Hauses. Insgesamt haben 27 Frauen und 31 Kinder 2023 im Frauenhaus gelebt, wie aus dem Jahresbericht der Awo hervorgeht. Die Differenz zwischen aufgenommenen und insgesamt dort wohnenden Frauen ergibt sich daraus, dass einige Frauen über einen längeren Zeitraum, zum Teil über ein Jahr, Schutz in der Einrichtung suchen. Gleichzeitig ist dies auch der Grund, warum so wenige Frauen aufgenommen wurden: Die neun Zimmer für insgesamt neun Frauen und zwölf Kinder waren jeweils länger belegt, die Belegungsquote liegt bei 91 Prozent.