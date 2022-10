Frauencafé in Kleve für geflüchtete Frauen : Viel mehr als nur ein Frauencafé für Migrantinnen

Yoga mit geflüchteten Frauen in den Räumen in der Ackerstraße 40 in Kleve. Yoga-Lehrerin Sabine Bludau (rechts) hilft den Besucherinnern des Frauencafés beim Entspannen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Das Frauencafé wurde 2015 von Maria Schneider-Bless als Rückzugsort für Migrantinnen gegründet. Mit den Jahren hat sich die Initiative weiterentwickelt und nicht nur für die Frauen, sondern auch grenzüberschreitend an Bedeutung gewonnen.

Wer donnerstags ab 9 Uhr das Frauencafé in Kleve betritt, der wird mit Kaffee, Tee und Gebäck empfangen. Doch bereits die Räumlichkeit – das wöchentliche Ereignis findet im Inneren des „Theater im Fluss“ in der alten Klever Schuhfabrik statt – weist darauf hin, dass es sich nicht um ein alltägliches Café handelt. Denn die Sozialeinrichtung des Hauses Mifgash ist viel mehr als das: Geflüchteten Frauen soll sie einen Ort des Austauschs, der Entspannung und der Freude bieten.

Die Idee hierfür hatte Maria Schneider-Bless als Reaktion auf die Flüchtlingswelle im Jahr 2015. „Ich wollte Frauen einen geschützten Raum geben“, sagt die rückblickend. In den 1980er Jahren trat sie einer Frauenrechtsbewegung bei – noch heute steht Schneider-Bless für die Autonomie und Stärkung des weiblichen Geschlechts. Daher gründete sie 2015 das hauptsächlich durch Spenden finanzierte Frauencafé – ausschließlich für geflüchtete Frauen und ihre Kinder.

An den Treffen nehmen meist etwa zehn bis 15 junge Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern teil. In der Früh gibt es einen kulinarischen Austausch der Kulturen, indem Rezepte geteilt oder traditionelle Speisen mitgebracht werden. Auch Erfahrung mit dem Kreis Kleve werden diskutiert: Wo gibt es schöne Hijabs zu kaufen? Welcher Kindergarten ist der beste? Wo ist der nächste Judo-Verein für mein Kind? Bei den vielen Gesprächen achtet Maria Schneider-Bless darauf, dass stets deutsch gesprochen wird. Der beim Finanzamt beschäftigten Kleverin liegt die Integration der Frauen am Herzen, weshalb sie die Migrantinnen auch in weiteren Belangen wie bei der Arbeitssuche oder Ausländerbehörde unterstützt. Sofern es die Besucherinnen wollen, spricht sie mit ihnen auch über Beschneidungen oder über die traumatischen Fluchterfahrungen. Dafür lädt sie auch Frauenärzte und Psychologen ein.

Außerdem findet seit 2020 einmal im Monat eine Yoga-Stunde mit Sabine Bludau, Gründerin des Yoga-Vidya Center in Kleve, statt, bei der die Frauen entspannen und abschalten können. Egal ob bei der „Kobra“ oder beim „herabschauenden Hund“: Die Kommunikation und Gymnastik der Besucherinnen habe sich „mit der Zeit total verbessert“, so Sabine Bludau. Auch die geflüchteten Frauen schätzen die Yoga-Stunde sehr. „Im Herzen will ich immer kommen“, sagt Sunijdmaa Gan-Ochir, geflüchtet aus der Mongolei und seit sechs Jahren in Deutschland.

Durch das Asylheim wurde die 42-jährige auf das Frauencafé aufmerksam. Bei ihrem ersten Besuch konnte Gan-Ochir kein Deutsch, doch mit der Zeit erlernte sie die Sprache mithilfe der Einrichtung. „Hier fühle ich mich nicht fremd“, sagt sie. „Alle sind immer sehr nett und versuchen einander zu verstehen.“ Auch Shakira Haidari, aus Afghanistan und aufgewachsen im Iran, ist begeistert vom Frauencafé. Als Minderjährige flüchtete sie nach Deutschland, hatte hier wegen ihres Kopftuches Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu finden. Durch die Einrichtung hat sie wieder Zuneigung erfahren: „Die anderen Frauen sind wie Schwestern für mich.“ Maria Schneider-Bless macht das stolz. „Ich glaube, wenn ich das erlebt hätte – die Repression durch die Regierung, Misshandlungen, all das – wäre ich heute ein Wrack.“ Und weiter: „Die Stärke der Frauen und ihre Willenskraft begeistert mich.“

So sieht das auch Oliver Thomas Kramsch, Professor in Geografie mit dem Schwerpunkt auf Grenzregionen, der regelmäßig mit Schneider-Bless zusammenarbeitet. Sein Ziel ist es, europäische Grenzen im Kontext der Flüchtlingshilfe zu überwinden. Das Frauencafé half ihm dabei, indem es mit der Niederlande kooperierte, eine Verbindung zwischen Kleve und Nijmegen schuf und die Grenzen der beiden Länder lockerte. „Die Ausstrahlung des Frauencafés ist grenzüberschreitend. Sie hat eine europäische Dimension“, so der Professor.