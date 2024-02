Von Druiden bis Schamanen Warum Heiden in Kleve einen Stammtisch gründen

Wenn Daniela Geurden und Birgit Reinartz über ihren Glauben sprechen, ist das für die meisten im ersten Augenblick ungewohnt: Die beiden Frauen sind moderne Heidinnen. Geurden ist Asatru, hat sich den nordisch-germanischen Göttern verschrieben, Reinartz ist Druidin. Wer sie nicht kenne, denke beim Wort Heidentum oder Druide schnell an Spinner oder verorte sie irgendwo zwischen Esoterik und okkulten Gruppen, berichten sie. Dabei geht es Geurden und Reinartz vor allem darum, in ihrem Glauben ernst genommen zu werden und sich mit anderen Heiden verschiedener Strömungen auszutauschen. Dafür haben sie in Kleve nun einen Stammtisch ins Leben gerufen.