Vorfall in Kleve 21-Jährige randaliert im Sozialamt – Begleiter verletzt Polizisten

Das Klever Sozialamt an der Lindenallee schließt freitags um 12 Uhr. Kurz vor Dienstschluss kam es in den Räumlichkeiten an der Lindenallee in der vergangenen Woche aber zu einem irritierenden Vorfall: Eine 21-jährige Kleverin randalierte in dem Amt. Sie schrie herum, trat Flügeltüren ein. Beobachter schildern wüste Szenen. Bei der Frau soll es sich um eine Kundin des Amtes gehandelt haben. Warum sie so ausgerastet ist, ist öffentlich nicht bekannt.