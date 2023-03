Zeugen in Kleve gesucht Frau lässt Autotür offen – Dieb nutzt Moment der Unachtsamkeit

Kleve · Den kurzen Moment einer Erledigung nutzte am Dienstagabend ein Unbekannter auf dem Gelände einer Tankstelle an der Emmericher Straße in Kleve für einen Diebstahl.

01.03.2023, 19:26 Uhr