„Stimme Gottes gehört“ Frau bekennt sich zu Zerstörung der Klever Steinmännchen

Markus Gern hat sich mit der Zerstörung seines Werks, an dem er zehn Jahre arbeitete, abgefunden. Zwei Türme stehen bereits wieder. „Das sind vielleicht zehn Prozent von dem, was hier vorher zu sehen war“, sagt er. Früher war er zwei Stunden täglich im Wald, jetzt sind es fünf. Doch hat er bereits neue Pläne: So will er unter anderem den Kinderbereich vergrößern. Der Nachwuchs soll hier seinen Fantasien freien Lauf lassen.