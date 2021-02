Diamantenes Priesterjubiläum in Kleve : 60 Jahre im Dienst der Kirche

Pastor Aengenheyster. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Am 2. Februar kann Pastor Aengenheyster sein Diamantenes Priesterjubiläum feiern. Vor 60 Jahren wurde der 88-Jährige im Dom zu Münster von Bischof Michael Keller zum Priester geweiht.

„Je älter ich werde, je mehr Zeit ich habe, über meinen Beruf und meine Berufung nachzudenken, kommt in mir große Freude auf, weil ich erfahre, erlebe und spüre, dass Jesus den Priester in besonderer Weise gerufen hat.“ Das sagte Pfarrer em. Franz Günter Aengenheyster in einem RP-Interview vor zwölf Jahren. Diese Einstellung hat sich bei ihm bis heute nicht geändert. Am 2. Februar kann Pastor Aengenheyster sein Diamantenes Priesterjubiläum feiern.

Vor 60 Jahren wurde der 88-Jährige, der am 4. Dezember 1932 in Kevelaer geboren wurde und in Kleve lebt, im Dom zu Münster von Bischof Michael Keller zum Priester geweiht. „Froh und dankbar bin ich, dass ich fast neun Jahrzehnte am Niederrhein und praktisch nur im Kreis Kleve gelebt und gewirkt habe. Land und Leute sind mir sehr vertraut“, schreibt der Priesterjubilar in einem Erinnerungsbüchlein mit dem Titel „Aus dem Leben eines Emeritus.“

Nach der Priesterweihe war Aengenheysters erste Kaplanstelle in St. Martini in Emmerich. 1964 wechselte er nach Geldern in die St. Maria-Magdalena-Gemeinde, wurde 1965 Präfekt und Religionslehrer am Collegium Augustinianum Gaesdonck und 1967 Kaplan in der Christus-König-Gemeinde in Kleve. 1974 berief ihn der Bischof zum Pastor nach Kranenburg in die Wallfahrtsgemeinde St. Peter und Paul. Dort wirkte er bis 2008. Später übernahm er innerhalb der Seelsorgeeinheit Kranenburg die Kirchen St. Johannes Baptist in Wyler, St. Bonifatius in Niel und St. Martin in Zyfflich.

Nach seiner Emeritierung wirkte er seelsorglich in der Pfarre „Zur Heiligen Familie“ in Materborn. Bis heute feiert er Gottesdienste in Gemeinden im Gocher Land und versieht Beichtdienste in Kevelaer. Lange Jahre war der Priesterjubilar Landespräses der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften und in übergeordneten Gremien aktiv.

(stal)