Rückkehrer mit Ambitionen Was der neue Direktor der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve plant

Wenn es um ein Treffen, um ein Pressegespräch geht, lädt Frank Pieper vorzugsweise an die Hoffmannallee ein. Denn: Hier liegt die Zukunft „seiner“ Joseph-Beuys-Gesamtschule, die er seit wenigen Wochen als Direktor führt. Unterrichtet wird in den Räumen noch nicht, es sind keine Kinder, dafür zig Bagger auf dem Schulhof unterwegs. Bis 2025 soll der Neubau stehen, der 50-Jährige ist schon jetzt euphorisch. „Dieses Gebäude ist eine tolle Sache, ich würde sogar von Luxus sprechen. Es gibt viele energetische Besonderheiten, und die Lage im Zentrum ist perfekt“, sagt Pieper. „Wir werden Kleve beleben.“ Mit Blick auf Pädagogik und Didaktik sei das neue Haus ebenfalls bestens aufgestellt, in den jahrgangsorientierten Fluren dürfte sich der Nachwuchs wohlfühlen, so Pieper. Und von der Stadt habe er unlängst das Signal bekommen: Die Arbeiten lägen voll im Zeitplan.