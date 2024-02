Am Mittwoch, 21. Februar, soll der Rat entscheiden, ob sich Kostenpflichtiger Inhalt Kleve für die Landesgartenschau 2029 bewirbt – die entsprechende Bewerbungsbroschüre, immerhin 108 Seiten lang, liegt der Politik wie berichtet seit der vergangenen Woche vor. Doch bei den Fraktionen SPD, FDP und Offene Klever (OK) gibt es Unfrieden über das Diskussionsverfahren. Sie fordern, am Mittwoch (17 Uhr) im Haupt- und Finanzausschuss bereits über das Laga-Konzept zu diskutieren. Bürgermeister Wolfgang Gebing will die Debatte im Rat stattfinden lassen, eine Woche später. Dann aber würde auf die Diskussion gleich auch eine Entscheidung folgen.