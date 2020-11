Thema Herzprobleme : Ihre Fragen an den Chefarzt bei RP-Telefonaktion

Kleve Um die Öffentlichkeit für die Warnzeichen der chronischen Herzschwäche zu sensibilisieren, beteiligt sich die Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums an den Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Stellen Sie uns Ihre Fragen!

Die häufigsten Ursachen einer Herzinsuffizienz sind die koronare Herzkrankheit (KHK) und Bluthochdruck. „Ist eine undichte Herzklappe oder eine verengte Herzkranzarterie als Ursache erkannt, gibt es einen konkreten Angriffspunkt für die Behandlung“, so Dr. Bayer. Eine sogenannte „Entgleisung“ der Herzschwäche (Herzdekompensation) ist einer der häufigsten Gründe für eine Krankenhauseinweisung. Zur Entgleisung kommt es, wenn etwa Medikamente weggelassen, falsch dosiert oder kombiniert werden. Oder wenn ein gesunder Lebensstil trotz erkannter Krankheit nicht beherzigt wird: „Wir empfehlen den Patienten Gewichtsnormalisierung, gesunde Ernährung, maßvolles Ausdauertraining und den Verzicht auf Rauchen und Alkohol “, so Dr. Norbert Bayer.

In der Corona-Krise Arztbesuche nicht aufschieben: Covid-19-Patienten versterben bei fatalen Verläufen in der Regel an Herz-Kreislauf-Komplikationen. „Das Aufschieben ist gerade für Covid-Risikopatienten mit kardialen Problemen sehr gefährlich“, warnt Bayer. Patienten mit Durchblutungsstörungen der Herzkranzarterien, einer chronischen Herzschwäche, mit Herzklappenerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen seien besonders gefährdet. „Dringend erforderliche Behandlungen sollten deshalb unbedingt vorgenommen werden“, so Bayer.