Ausstelung in Kleve Fotograf zeigt im Samocca ganz besondere Vogelschönheiten

(RP) Stefan Pauels ist ansteckend und begeisternd, wenn er von seinen Natur- und Beobachtungserlebnissen berichtet. Wöchentliche Streifzüge unternimmt er für seine Vogelfotografien. Die seltenen, oft kleinen Tiere in ihrem Element vor die Linse zu bekommen, ist eine Kunst für sich: Eichelhäher im vollen Flug mit komplett gespreizten Schwungfedern oder der farbenprächtige Eisvogel mit frisch gefangenem Fisch. Da wird man als Fotograf auch gleichzeitig Vogelkundler. Pauels hat in den vergangenen 20 Jahren eine Ausdauer und Professionalität entwickelt, die aus Schnappschüssen digitale Kunst macht. Nun sind seine Bilder im Café Samocca zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, 21. April, um 10.30 Uhr im Café an der Hagschen Str. 71 in Kleve statt. Der Eintritt zur Vernissage ist frei, die Bilder sind noch bis zum 4. August zu sehen.