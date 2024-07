Gegen die Verödung Folien sollen Leerstände in der Klever Innenstadt aufhübschen

Geschlossene Türen, abgeklebte Schaufenster, Maklerschilder im Eingang – das Problem der Leerstände in der Klever Fußgängerzone wächst. So schließt der Tupperware-Laden an der Kavarinerstraße 28 nach drei Jahren. Darauf machen Plakate in der Eingangstür aufmerksam: Wegen der Schließung des Geschäfts gebe es nun fünf Prozent Rabatt auf ausgepackte Produkte, heißt es dort. In der Nachbarschaft schaut es nicht besser aus. Wenige Meter weiter ist seit Anfang Juli das Tee- und Dekogeschäft „mittendrin“ dicht, Ende September wird die Schokoladenmacherei von Martin Marx wie berichtet das gleiche Schicksal ereilen – wenn sich nicht doch noch ein Nachfolger findet.