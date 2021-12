Hochschule Rhein-Waal : Studierende für Einsatz in der Corona-Pandemie ausgezeichnet

Bei der Preisverleihung: Peter Wack (Förderverein), Oliver Locker-Grütjen (HSRW-Präsident), die beiden Preisträger Mia Parker und Joshua Lehmann (AStA), und Hans-Josef Kuypers (Förderverein). Foto: Markus van Offern (mvo)

KLEVE Campus Cleve überreicht dem AStA der Hochschule Rhein-Waal den mit 2000 Euro dotierten „Social Award“. Die Studierenden haben hohes gesellschaftliches Engagement bewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Viele Studierende der Hochschule Rhein-Waal haben ihre Kommilitonen noch nie persönlich getroffen. Für diese traurige Tatsache sorgte die Corona-Pandemie. Die Folge: „Viele Studierende fühlen sich einsam und deprimiert“, sagt Mia Parker vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule-Rhein-Waal. Doch sie und und ihre bis zu 49 Mitstreiter vom AStA wollten diese Tatsache nicht einfach so akzeptieren. Sie haben in der Corona-Pandemie großes ehrenamtliches Engagement gezeigt und vielen Menschen geholfen, besser durch diese für sie schwere Zeit zu kommen. Dafür erhielten der AStA nun den diesjährigen „Social Award“ des Fördervereins Campus Cleve.

Im Jahr 2013 beschloss der Vorstand des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve, jährlich einen „Social Award“ zu vergeben. Damit soll neben den vielen Preisen, die Studierende bei der Absolventenfeier für besonders gute fachliche Leistungen erhielten, ein herausragendes soziales Engagement unabhängig von der fachlichen Leistung gewürdigt werden. „Adressiert war der Preis fortan an alle, die die Hochschule und ihre Studierenden in einer Art und Weise unterstützen, die über das hinausgeht, was sie im Rahmen ihrer ,normalen Tätigkeit’ sowieso schon leisten, sagt der Fördervereinsvorsitzende Peter Wack. „Damit war der Kreis der möglichen Preisempfänger über den der Studierenden hinaus auch für andere Förderer innerhalb und außerhalb der Hochschule geöffnet.“

In diesem Jahr hat sich der Vorstand erneut für den AStA der Hochschule Rhein-Waal entschieden, der den Preis schon einmal erhalten hatte. Der Allgemeine Studierendenausschuss setzt sich immer wieder aus neuen Studierenden (derzeit 24 ständige Vertreter und insgesamt bis zu 50 Aktive) zusammen, die sich immer wieder mit neuen Aufgaben und neuen Schwerpunkten ihrer Tätigkeit auseinandersetzen müssen. „Das letzte Jahr war besonders schwierig. Coronabedingt haben viele Studierende nicht nur weniger Unterstützung aus ihren Heimatländern erhalten, sondern auch die Möglichkeit verloren, sich mit Neben- und Aushilfsjobs Geld zu verdienen, während die laufenden Kosten weiterliefen“, sagt der AStA-Vorsitzende Joshua Lehmann.

Gemeinsam mit dem Förderverein Campus Cleve schaffte der AStA Abhilfe: Mit Hilfe des Fördervereins und anderer Sponsoren ist es gelungen fast 71.000 Euro zu sammeln, die der AStA an Studierende in finanzieller Not auszahlen konnte. „Diese Auszahlungen zu managen, die Bedürftigkeiten zu prüfen und dafür zu sorgen, dass das Geld jeweils an die richtige Stelle kommt, erfordert einen enormen Arbeitsaufwand, der bei Weitem das übersteigen dürfte, was ein überwiegend ehrenamtlich tätiges AStA-Mitglied normalerweise leisten müsste“, sagt Wack.

Darüber hinaus organisierte der AStA eine Vielfalt an Aktivitäten, um sowohl die Studierenden als auch Bürger in der Region in der schwierigen Corona-Zeit zu unterstützen. Die Studierenden vermittelten Mini-Jobs, begleiteten Senioren bei Einkäufen, Arztbesuchen und Behördengängen, unterstützen die Weihnachts-Schuhkarton-Aktion der Gocher Flüchtlingshilfe und die Klever Tafel, waren einsamen Kommilitonen Ansprechpartner, erläuterten Fremdsprachlern die hiesigen Corona-Regeln, engagierten sich gegen Antidiskriminierung, vermittelten Wahlhelfer und Informierten über Nachhaltigkeit.