Thema Steuern : Campus Cleve lädt Unternehmer ein

KLEVE Der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal blickt am 6. Oktober in die Niederlande.

Von der ersten Stunde an galt das „Unternehmerforum Campus Cleve“ als ein Ansatz, den Standort der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) als Quell weiteren praxisorientierten Wissens zu festigen. „Das niederländische Modell zur Versteuerung von Privatvermögen - eine Idee für Deutschland?“, lautet der Titel der Veranstaltung am Mittwoch, 6. Oktober, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr im Hörsaal der HSRW. Befragt man Volker Wein, den Stellvertretenden Vorsitzenden von Campus Cleve und Steuerberater sowie Fachberater für Internationales Steuerrecht, dann gibt es durchaus viele Steuerpflichtige in der Grenzregion, die von einem solchen niederländischen Ansatz träumen. Kommt er doch der Vision einer Steuererklärung auf dem Bierdeckel nahe, wie sie einst von Friedrich Merz vorgebracht wurde.