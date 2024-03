Förderprogramm neu aufgelegt Stadt Kleve gibt 2024 wieder Geld für Solaranlagen

In 2022 wurden die ursprünglich veranschlagten Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro aufgrund der hohen Nachfrage um rund 50.000 Euro aufgestockt, 2023 standen insgesamt 20.000 Euro zur Verfügung. Das neue Programm umfasst nun eine Gesamtfördersumme in Höhe von 40.000 Euro. Da die neue Förderrichtlinie eine Pauschalförderung in Höhe von 200 Euro je Anlage vorsieht, können im laufenden Jahr 200 Vorhaben bezuschusst werden. Das Förderprogramm hat bereits in den vergangenen Jahren für Erfolge gesorgt: Aus den bisherigen Mitteln konnten 2022 insgesamt 124 Balkonsolaranlagen gefördert werden, 2023 waren es genau 100.