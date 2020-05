Weitere Helfer gesucht : Flüchtlinge und Klever nähen Masken – Helfer gesucht

Kleve Tim Verfondern vom Veranstalter Soundbox und Thomas Ruffmann von Haus Mifgash haben sich zusammengetan, um eine Hilfsaktions ins Leben zu rufen. Unter dem Motto „Wir sind Kleve“ werden jetzt Masken genäht.

Es könnte keine schönere Integrationsgeschichte geben. Alles fing an mit der Flüchtlingsfamilie um Zeinab und Aref Ahmad aus Kleve. Aus Dankbarkeit, so toll in Kleve aufgenommen worden zu sein, trat die aus Aleppo stammende Familie an Thomas Ruffmann vom Haus Mifgash heran. Es sollten Behelfsmasken genäht, mit geschenkten Stoffen und Nähmaschinen in Eigenleistung genäht werden. Die Idee war geboren, die ersten 500 Masken gefertigt und innerhalb von ein paar Stunden bereits vergriffen. Wohlgemerkt, sie werden nicht verkauft, sondern gegen eine freiwillige Spende abgegeben. Schnell stand fest, dass dieser familiäre Rahmen alleine für die Nachfrage zu klein ist.