Dramatische Szenen in Kleve Polizei fasst Flüchtigen nach Unfall mit drei Verletzten

Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Polizistinnen und ihr Kollege einen Volltreffer erzielt hatten: Beide Insassen waren auch am Vortag mit dem Seat Toledo unterwegs und am Unfall beteiligt. Fahrzeugführer war ein 55-jähriger Emmericher, sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Beifahrer war ein 51-jähriger Emmericher, der nun als Zeuge im Ermittlungsverfahren gegen den 55-Jährigen gilt. Gegen den Fahrer wird wegen Straftaten der Straßenverkehrsgefährdung, der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr und der Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden ermittelt.