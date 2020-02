Ausbildungsmarkt : Berufsorientierung im Schnelldurchlauf

Kleve Beim Azubi-Speed-Dating in der Wasserburg Rindern kamen 300 Schüler in direkten Kontakt mit 16 Unternehmen des Niederrheins. Die Resonanz fiel positiv aus.

Nach Sturmtief „Sabine“ musste das IHK Azubi-Speed-Dating unter dem Motto „Last-Minute: Deine Reise zum Ausbildungsplatz 2020“ um eine Woche verschoben werden. Dass an dem neuen Termin gleichwohl 16 der zunächst 19 eingeplanten Unternehmen teilnahmen, „zeigt, dass ein Bedarf da ist“, sagt Thomas. In der jüngeren Vergangenheit sei die Zahl der Bewerbungen rückläufig, so dass die Firmen auf den direkten Kontakt zu den Schülern angewiesen seien. „Einige potentielle Kandidaten“ hätten die Unternehmen beim Speed-Dating finden können, berichtet Thomas. Dabei zeige sich, mit welch hoher Reichweite Firmen arbeiten müssen, um passende Azubis zu finden.

Martin Baufeld, Ausbilder bei der KHS GmbH, einer der Firmen, die sich beim Speed-Dating vorstellten, erklärt: Bei Veranstaltungen wie dieser gehe es darum, in den direkten Kontakt mit den Bewerbern zu treten und sie in das Unternehmen zu ziehen – für Rundgänge, Praktika oder Workshops. Daraus könne sich dann mehr entwickeln, „wenn es für beide passt“, so Baufeld. Wichtig sei zudem die Aufgabe, bei unentschlossenen Schülern ein Interesse für den Fachbereich zu wecken und den Weg in die entsprechende Richtung zu ebnen. Weitere der partizipierenden Firmen stimmen dem zu. Auf Nachfrage unserer Redaktion berichten sie von rückläufigen Bewerberzahlen in der jüngeren Vergangenheit und von der Zielsetzung für das Azubi-Speed-Dating: Den eigenen Bekanntheitsgrad bei den Jugendlichen steigern, den direkten Kontakt zu ihnen knüpfen und verschiedene Optionen aufzuzeigen. So könne auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. „Heutzutage muss man als Handwerksbetrieb früh dran sein und die Jugendlichen am Besten direkt von der Schule ‚holen’“, erklärt Kevin Deckers von der Welcam Industrietechnik GmbH.