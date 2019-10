Firmenporträt : MSK setzt auf Glas statt Plastik

Kleve Die MSK Covertech-Group konstruiert und fertigt seit 42 Jahren Maschinen für die Papier-, Glasflaschen- und Hausgeräteindustrie. Jetzt zeichnet sich eine nachhaltige Entwicklung ab: weg vom Plastik, hin zum Glas.

Gegründet in Kalkar-Wissel im Jahr 1975 ist MSK über die Jahre hinweg zu einem international tätigen Unternehmen geworden, das in seiner Branche zu den Marktführern zählt. Zum Produktportfolio gehören Verpackungsmaschinen, Palettieranlagen sowie Fördersysteme, die an Firmen in Europa und Übersee geliefert werden. Eine große Niederlassung befindet sich in Ungarn, eine große Montagehalle in den USA in der Nähe von Atlanta wurde gebaut, weitere Standorte befinden sich in Frankreich und in China. In Kleve wird der Löwenanteil der Entwicklungsarbeit geleistet, außerdem produziert MSK in der Schwanenstadt Spezialanlagen und Prototypen. 500 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen, davon etwa 120 in Kleve. Die Gruppe macht einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Sie wird geleitet von Christa Hannen, der Frau des Firmengründers Reiner Hannen, und ihrer Tochter Linda Hannen als geschäftsführende Gesellschafterin.