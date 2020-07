Kinder- und Jugendhilfe in Kleve : Ein Trio mit Herz für Kinder

Kleve Drei Kleverinnen haben sich selbstständig gemacht. Ihre Firma vermittelt Heranwachsende an Pflegefamilien und begleitet diese. „Kinderglück“ hat ein Geschäft im Spoy-Center bezogen, wo nur noch ein Ladenlokal leersteht.

Sie hat sich vor einigen Monaten mit Tanja Hülsmann-Remy und Margarita Zulauf selbständig gemacht. In ihrer Firma „Kinderglück“, ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, dreht sich alles um das Glück von Heranwachsenden. Kinder und Jugendliche, die vom Jugendamt oder per Beschluss des Gerichts aus ihren Herkunftsfamilien genommen werden, stehen im Mittelpunkt der Klever Firma. Aktuell kümmere man sich um insgesamt neun Kinder – Tendenz steigend.

Angebot Dabei, so Daniela Bertrams, könne man als Pflegefamilie von Zuhause aus arbeiten, Gutes tun und dabei noch Geld verdienen. Allerdings seien die Anforderungen an Pflegeeltern äußerst hoch. Besonders wichtig sei es demnach, ein liebevolles Zuhause für Kinder mit meist schwerer und belastender Vergangenheit zu finden.

Auch weil die Jugendämter der Region hoffnungsvoll überlastet seien, erhalte man immer wieder Vermittlungsanfragen. Mitunter suche das Trio dann bloß nach einer sogenannten Bereitschaftspflegefamilie, bei der Kinder vorübergehend unterkommen können, wenn noch nicht klar ist, ob sie zurück in ihre eigentliche Familie dürfen. Meistens aber suche man nach einer Familie, die für immer zur Heimat des Kindes werden kann. „Wir prüfen sehr genau und mit hohen Qualitätsstandards, ob eine Familie dazu geeignet ist“, sagt Margarita Zulauf, die an der Hochschule Rhein-Waal Kindheitspädagogik studiert hat.

So hole man etwa ein erweitertes Führungszeugnis der neuen Eltern ein, erkundige sich nach Schufa-Einträgen, beschäftige sich mit der Biographie. „Von großem Vorteil ist es natürlich, wenn die Eltern einen pädagogischen Hintergrund haben“, sagt Bertrams, die ebenfalls als Vormund aktiv ist. Auch eine medizinische oder soziale Ausbildung sei besonders passend. Noch wichtiger aber sei es, dass man das Gefühl habe, dass die Chemie zwischen Eltern und Kind stimme. „Wir wollen nicht durch Quantität, sondern mit Qualität langsam wachsen“, sagt Bertrams. Die Verantwortung des Trios sei so groß, dass man es sich nicht erlauben könne, eine Vermittlung leichtfertig zu arrangieren.

Doch mit der Vermittlung allein ist die Arbeit des Trios nicht getan. Vielmehr beginne sie dann erst richtig. So begleiten Bertrams und Kolleginnen die Pflegeeltern und deren neue Kinder beim Austausch mit den Behörden, in Konfliktsituationen oder beim Dialog mit den Herkunftsfamilien. Auf diese treffen die Kinder in den Räumlichkeiten von „Kinderglück“ im Spoy-Center. „Dieser Raum hat sich als sehr geeignet für diese Gespräche herausgestellt, das ist ein Ort der Ruhe“, sagt Bertrams, die auch ihren wenige Monaten alten Hund Luke zu Therapiezwecken einsetzt. Der Goldendoodle befinde sich zwar noch in der Ausbildung, Zulauf aber sagt: „Er zaubert Kindern schon jetzt zuverlässig ein Lächeln aufs Gesicht.“