60 Jahre in Kleve : Derksen ist jetzt „Büroboss“

Kleve Die Firma Heinrich Derksen GmbH in Kleve behauptet sich seit sechs Jahrzehnten auf dem Markt. Im Jubiläumsjahr firmiert man nun unter dem Namenszusatz bueroboss.de. Seit Corona bietet Derksen auch Lösungen fürs Homeoffice an.

Was mit Büroklammern angefangen hat, ist nun ein stabiles, mittelständisches Unternehmen, das auf einer Ausstellungsfläche von 1200 Quadratmetern sowie in einem Büromarkt eine Vielzahl an Produkten für die moderne Arbeitswelt anbietet. Sechs Jahrzehnte behauptet sich die Firma Heinrich Derksen GmbH in Kleve schon auf dem Markt. Und geht nun wieder neue Wege.