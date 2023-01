Nachwuchs-Kräfte Klever Finanzamt-Mitarbeiterin gehört zu den Landesbesten

Während des dreijährigen Studiums und der zweijährigen Ausbildung wechseln sich Unterrichtsphasen mit berufspraktischer Ausbildungszeit im Finanzamt ab. Die Nachwuchskräfte erhalten vom ersten Tag an 1350 Euro im Monat in der Ausbildung bzw. 1405 Euro im Monat im Studium. Was erwartet die Steuerexperten nach erfolgreichem Abschluss? „Die Berufsbilder in unserer Finanzverwaltung sind so facettenreich wie die Welt der Steuern“, sagt Staatssekretär Günnewig. „Sie können nicht nur in einem unserer 104 Finanzämter in ganz Nordrhein-Westfalen starten, auch unsere weiteren Dienststellen haben spannende Tätigkeiten zu bieten, etwa als Steuerfahnder, als IT-Expertin im Rechenzentrum der Finanzverwaltung oder als Dozent an einer unserer Bildungseinrichtungen.“