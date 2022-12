Weihnachtsfrieden in Kleve Finanzamt leitet vorerst keine belastenden Maßnahmen mehr ein

In dieser Zeit soll es so wenig unangenehme Erlebnisse geben wie möglich: Auch das Finanzamt Kleve leitet in der Zeit vom 17. bis 31. Dezember keine belastenden Maßnahmen für die Steuerzahler ein. Die Finanzämter in NRW wahren wie in den Jahren zuvor auch in diesem Jahr den sogenannten Weihnachtsfrieden.