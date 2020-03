Coronavirus : Fieberzelt jetzt mit Wartebereich

Der Pavillon soll Menschen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, vor Regen schützen. Im Kreis Kleve gab es am Dienstagnachmittag noch keinen bestätigten Fall. Trotzdem wurden verschiedene Veranstaltungen abgesagt.

Am St.-Antonius-Hospital in Kleve steht seit Samstag am Katholischen Karl-Leisner-Klinikum ein Zelt, in dem sich Patienten mit Grippesymptomen auf das Coronavirus testen lassen können. Das Angebot richtet sich aber nur an Bewohner von Kleve, Kranenburg, Bedburg-Hau, Kalkar, Uedem, Goch, Weeze und Kevelaer – eben des Zuständigkeitsbereichs des Karl-Leisner-Klinikums. Wie Elke Sanders, Sprecherin des Kreises Kleve, Dienstag am späten Nachmittag mitteilte, haben sich am Montag rund 70 Menschen aus dem nördlichen Kreisgebiet auf das Coronavirus testen lassen. Bei zwölf Personen wurde eine echte Grippe, auch Influenza genannt, diagnostiziert. Die Ergebnisse der übrigen Tests, bei dem die Menschen auf das Coronavirus getestet wurden, standen am Dienstag noch aus. Bisher gab es noch keinen bestätigten Coronavirus-Fall im Kreis Kleve, so die Sprecherin. Das Karl-Leisner-Klinikum hat vor dem eigentlichen Fieberzelt inzwischen einen Pavillon errichten lassen, um auf die Tests wartende Menschen vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es hatte nämlich schon unzufriedene Wartende gegeben, die wieder abfuhren, ohne getestet worden zu sein, weil sie nicht im Regen stehen wollten. Denn es wird immer nur einer ins Zelt gelassen, was zur Folge hat, dass phasenweise viele Menschen anstehen müssen. Das können sie jetzt im Wartepavillon, in dem es auch Stühle gibt.