Fidelitas Materborn : Denkmalschutz für den Ratskrug

Kleve Der Karnevalsverein Fidelitas feierte in Materborn

Die Band „Dörmakar“ aus Emmerich brachte das Narrenvolk in Wallung und die erste Polonaise zog durch den Saal. Carmen Thijssen und Michael Tigler diskutierten launig über die bevorstehende Bürgermeisterwahl: „Theo Brauer, wir haben gehört, du willst wieder Bürgermeister werden?“, war eine Frage an das anwesende Ex-Oberhaupt. Ihr Tipp: Der Ratskrug sollte unter Denkmalschutz gestellt werden, dafür müsste die Kirche in Reichswalde abgerissen werden. Als Ehepaar Cordula und Friedhelm Jansen strapazierten Friederike Brückner und Hans-Jürgen Liffers die Lachmuskeln der Gäste. Ein Highlight der Prunksitzung war der Auftritt von vier jungen Damen, unter ihnen die erst siebenjährige Myleen Dreißen, die mit viel Akrobatik und tänzerischen Vermögen zu überzeugen wussten. Dann übernahm Prinz Marc, „der Steuernde“, für kurze Zeit mit seinem Gefolge das Regiment im Narrenbau, und das Narrenvolk lag ihm zu Füßen. Tobias Budde intonierte das Prinzen- wie Gardelied, und die Tollität verlieh an verdiente Helfer der Fidelitas seinen Prinzenorden.