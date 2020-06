365 Tage Klimanotstand in Kleve : Der Klimanotstand feiert Geburtstag

Kleve Vor einem Jahr hat der Rat der Stadt Kleve den symbolischen Klimanotstand ausgerufen. Den Antrag hatte die „Fridays-for-Future“-Bewegung gestellt. Den Klimaschützern ist seitdem noch zu wenig passiert. Bürokratie erschwere die Arbeit.

Vor einem Jahr errang die Klever „Fridays-for-Future“-Bewegung ihren bislang größten Triumph. Damals verabschiedete der Rat der Stadt Kleve den Climate Emergency als symbolischen Klimanotstand. Die Ausrufung schlug damals bundesweit hohe Wellen. Die Kreisstadt war eine der ersten, die sich für diesen Schritt entschied. In Geldern, Kevelaer und Issum wurden gleichlautende Anträge abgelehnt. Auch der Kreistag entschied sich gegen den Klimanotstand.

Heute veranstalten die jungen Klimaschützer zum Jubiläum ab 16 Uhr vor dem Klever Rathaus eine Demonstration unter Corona-Bedingungen. Man wolle Plakate und Banner auf der Grasfläche neben der Minoritenstraße auslegen, so Wortführer Jannik Berbalk. In der Folge findet um 17 Uhr die letzte Ratssitzung vor den großen Ferien statt. Die FFF-Bewegung will dann mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch kommen.

Info Die FFF-Bewegung demonstriert online Protest Die Klimaschützer werden heute ab 16 Uhr vor dem Klever Rathaus Plakate und Banner auslegen. Man werde streng auf die Hygiene-Richtlinien achten, so die FFF-Bewegung. Gespräche Zudem wollen die Jugendlichen im Vorfeld der Ratssitzung Interviews mit dem Klimaschutzmanager der Stadt Kleve, der Verwaltungschefin Sonja Northing und den Bürgermeisterkandidaten der Klever Parteien führen. Diese Gespräche sollen live im Internet gestreamt werden.

„Für uns war die Ausrufung des Klimanotstands ein großer Erfolg. Die Klever Politik hat damals die Anerkennung für unsere politischen Anliegen zum Ausdruck gebracht“, sagt der Sozialdemokrat Berbalk. Es sei das Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels geschärft worden. Dennoch sagt der Gelderner: „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass mit der Ausrufung auch mehr direkte Maßnahmen fürs Klima verbunden sind.“

Seine Gruppe habe lernen müssen, wie langwierig demokratische Prozesse seien. „Wir spüren jetzt, wie bürokratisch Deutschland organisiert ist. Manchmal wünscht man sich schon, dass die Verwaltungen schneller arbeiten“, sagt Berbalk.

Zuletzt war es ob der Corona-Wirren ruhig um die Klimabewegung geworden. „Das Thema wird aber wieder aufkommen und jetzt im Wahlkampf sehr wichtig werden“, sagt der Nachwuchspolitiker. Immerhin rolle bereits die nächste Dürreperiode auf die Republik zu. „Dann wird den Leuten wieder klar werden, dass sie sehr direkt betroffen sind“, sagt er.

Vor zwölf Monaten hatten alle im Rat vertretenen Fraktionen der Resolution zum Notstand zugestimmt – bei zwei Enthaltungen von Udo Janssen (CDU) und Daniel Rütter (FDP). Der Christdemokrat erklärt nun, damals bloß aus juristischen Gründen nicht zugestimmt zu haben. Udo Janssen habe gezweifelt, ob ein solcher Klimanotstand in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Kleve falle. „Das Thema Klima liegt mir aber sehr am Herzen. Ich weise auch darauf hin, dass wir in Kleve in den vergangenen Jahren schon viel fürs Klima umgesetzt haben“, sagt Janssen. So sei etwa der 19 Millionen Euro teure Neubau der Thermokompaktanlage in Salmorth ein Leuchtturmprojekt. Gleiches gelte für die Klimaschutzsiedlung an der Stadionstraße. „Alle, die im Rat sitzen, wollen Gottes Schöpfung bewahren. Über den Weg dahin können wir streiten, über die Existenz des Klimawandels aber nicht“, sagt Janssen.

SPD-Ortsparteichef Josef Gietemann sieht den Klimanotstand als „großen Erfolg“ an. Schließlich habe der Rat so signalisiert, die Anliegen der Jugendlichen ernstzunehmen. „Seitdem hat sich viel getan“, sagt Gietemann. So hätten etwa die Liberalen einen Antrag zur Förderung der Holzbauweise gestellt, die SPD setzte sich für die Begrünung von Fassaden und Dachflächen auf dem Stadtgebiet ein. „Ich würde mir wünschen, dass auch das Land und die Bezirksregierung beim Thema Klima noch mehr Tempo zeigen“, sagt Sozialdemokrat Gietemann.

Michael Bay, Sprecher der bündnisgrünen Ratsfraktion, sei unverändert stolz darauf, dass der FFF-Bewegung damals ein so großer parlamentarischer Gestaltungsraum eingeräumt worden sei, sagt er. Allerdings seien noch mehr Konsequenzen notwendig. So brauche es Bay zur Folge in Kleve ein umfassendes Konzept für den ÖPNV und eine nachhaltigere Hand bei der Stadtplanung.