Doppel-Einsatz für die Klever Feuerwehr : Zwei Brände in 20 Minuten

Kleve Die Klever Feuerwehr wurde am Dienstagabend gleich zu zwei Bränden gerufen. Zunächst galt es, eine Person aus einem stark verrauchten Haus zu retten. Noch währenddessen wurde ein Teil der Wehr zu einem Kaminbrand abkommandiert.

Ungewöhnlich viele Martinshörner ertönten am Montagabend in der Klever Oberstadt. Anwohner rund um die Rettungswache an der Brabanter Straße sahen Feuerwehrwagen mit Blaulicht innerhalb von nur rund 20 Minuten erst in die eine und dann in die andere Richtung fahren. Das war passiert: Gegen 21.15 Uhr meldete die Leitstelle einen Wohnungsbrand auf der Nimweger Straße. Das Feuer sollte bereits gelöscht sein, das Treppenhaus abernoch noch stark verraucht. Die Situation bestätigte sich vor Ort. Eine Person wurde per Drehleiter gerettet, während die Feuerwehrleute den Flur und die betroffenen Wohnungen lüfteten.